Robot aspirapolvere Xiaomi in offerta su Amazon per il Prime Day 2022

Non ci sono solo gli sconti Amazon su Xiaomi 12 e 12X in occasione del Prime Day 2022. In giornata odierna, infatti, il colosso asiatico propone un'offerta molto interessante anche su un robot aspirapolvere autonomo a marchio Xiaomi.

Di seguito il modello interessato:

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d'Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana: 189,90 Euro (299,99 Euro)

L'offerta, ovviamente, è disponibile in esclusiva per gli iscritti al programma Prime e scadrà domani 12 Ottobre 2022 alle ore 23:59. E' possibile anche godere del pagamento in cinque rate mensili da 37,98 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per lunedì 17 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere anche l'estensione di garanzia a 12,05 Euro per due anni e 18,09 Euro per tre anni.

Il robot è anche dotato di navigazione LDS che è in grado di creare mappature precise e può pianificare la pulizia in maniera corretta. Tramite la relativa app è anche possibile creare una mappatura delle stanze in maniera automatica, mentre i sensori di precisione offrono una pulizia ottimale.