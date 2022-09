Robot bipede corre 100 metri in 24,73 secondi: è il nuovo record del mondo

Un robot bipede di nome Cassie ha stabilito il nuovo Guinness World Record dei 100 metri nella categoria di appartenenza, avendo corso una distanza in 24,73 secondi ad una velocità media di 4 m/s.

Chiaramente, si tratta di un tempo significativamente più elevato rispetto ai 9,58 secondi stabiliti da Usain Bolt o i 10,49 secondi di Florence Griffith-Joyner, ed in generale il dato è significativamente al di sotto rispetto agli umani. Tuttavia, bisogna considerare che siamo di fronte al primo robot che potrebbe essere in grado di correre, come affermato dal professore di robotica all’OSU Jonathan Hurst, secondo cui Cassie darà un impulso importante.

Creato dagli ingegneri dell’Oregon State University, e prodotto da Agility Robotics, Cassie utilizza una tecnologia sviluppata da quest’ultima compagnia per alimentare il bipede. Un gemello di nome Digit è anche in grado di camminare e salire le scale, ma grazie alle sue braccia può raccogliere e trasportare piccoli pacchi.

Nello studio, i creatori di Cassie hanno osservato che la parte più difficile dello sviluppo è stata non tanto la corsa, ma lo start e lo stop. “Partire e fermarsi in posizione eretta sono più difficili della parte di corsa, in modo simile a come decollare e atterrare sono più difficili che pilotare un aereo” ha affermato il professore Alan Fern, il quale ha anche osservato che il robot ha condotto la sfida alla cieca, dal momento che non è autonomo e non ha alcun sensore esterno, il che vuol dire che è stato guidato da un essere umano proprio come le auto telecomandate.

Sempre a proposito di robotica, questa notte Elon Musk mostrerà il suo robot Optimus in occasione dall’AI Day 2022.