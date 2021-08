I robot di Boston Dynamics non sono infallibili: le esilaranti cadute

Non ci sono il Gabibbo e i commenti delle star di "Paperissima Sprint" nell'ultimo video diffuso da Boston Dynamics, ma le cadute dei robot sono sicuramente esilaranti. Sì, avete capito bene: dopo aver fatto vedere le "doti di parkour" di Atlas, la società ha deciso di mettere in mostra anche i "fallimenti".

Infatti, come potete ben immaginare, durante la realizzazione dei classici video diffusi da Boston Dynamics non sempre va tutto per il verso giusto. In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, sul portale ufficiale di Boston Dynamics è stato pubblicato un video in cui Atlas non riesce a raggiungere il suo obiettivo, finendo spesso rovinosamente a terra.

In ogni caso, il rilascio del filmato è avvenuto in un contesto in cui la società ha voluto mostrare a tutti il duro lavoro svolto dietro le quinte. Infatti, non sono di certo poche le sfide da affrontare per realizzare un video come quello del parkour, in grado di far comprendere come si deve a un buon numero di persone le potenzialità di questa tecnologia.

D'altronde, la necessità di riparazioni può sempre essere dietro l'angolo e dunque gli addetti ai lavori devono riuscire a intervenire tempestivamente, ad esempio in seguito a un "leggero" movimento che ha fatto cadere il robot dalla piattaforma.