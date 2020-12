I robot di Boston Dynamics salutano il 2020 a suon di musica: eccoli mentre ballano!

Atlas, il robot bipede su cui è al lavoro Boston Dynamics, ha deciso di salutare il 2020 in maniera "particolare". Dopo averlo visto alle prese con il parkouring, infatti, il robot in un nuovo video pubblicato dal produttore ci mostra le sue abilità di ballo.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, l'intera famiglia di robot targati Boston Dynamics balla sulle note di "Do You Love Me" dei The Contours.

Le abilità di ballo sono davvero notevoli: i robot vanno a ritmo di musica e mostrano una certa elasticità che ci hanno lasciato senza parole. Non si tratta della prima volta che Boston Dynamics pubblica video di questo tipo: qualche anno fa era toccato a Spot, che si era cimentato a ritmo di "Uptown Funk".

Al di la degli aspetti puramente dimostrativi, però, i robot di Boston Dynamics si stanno rivelando molto utili: Spot ha aiutato i medici a trattare i pazienti positivi al Coronavirus, ma è utilizzato anche per allevare le pecore in Nuova Zelanda.

I passi in avanti registrati negli ultimi anni però sono stati molto interessanti, non solo a livello d'intelligenza ma anche di movimento. Vedremo cosa ha in serbo per tutti i fan Boston Dynamics per il 2021, ma i progetti sono sicuramente curiosi.