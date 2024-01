Questo robot fa il caffè e vi spieghiamo perché la cosa è rivoluzionaria

Un'innovazione significativa nel campo della robotica e dell'IA è stata recentemente presentata da Figure.ai, una società di robotica che ha rilasciato un video di "Figure 01", un robot umanoide che impara a preparare il caffè osservando gli umani: questa è la dimostrazione che segna un passo significativo nell'evoluzione della robotica AI.

Nel video, il robot prende una capsula di caffè, la inserisce in una macchina per fare la squisita bevanda che potrebbe presto scomparire per sempre, chiude il coperchio e accende il dispositivo, correggendo i propri errori in tempo reale.

Perché il tutto è così rivoluzionario? La robotica AI attuale è generalmente specifica per dominio, il che significa che le macchine sono programmate per eseguire bene una singola funzione. Tuttavia, Figure.ai sostiene che Figure 01 ha imparato a preparare il caffè semplicemente osservando 10 ore di filmati, senza necessità di programmazione specifica per ogni possibile scenario.

Un tale approccio rappresenta un salto significativo nella robotica, poiché permette ai robot di acquisire competenze in diversi domini semplicemente osservando. L'automa utilizza tecniche di apprendimento automatico basate su reti neurali, un modello ispirato al funzionamento del cervello umano, per elaborare visivamente le informazioni e sviluppare un modello predittivo interno delle azioni fisiche necessarie.

Il processo di apprendimento è simile a quello utilizzato nei veicoli autonomi e si basa su metodi di formazione basati sulla probabilità piuttosto che su regole fisse. Un aspetto cruciale di questa tecnologia è la capacità del robot di autocorreggersi. Se durante il processo di preparazione del caffè rileva deviazioni dal comportamento appreso o dai risultati attesi, interpreta ciò come un errore e modifica le sue azioni fino a raggiungere il risultato desiderato.

Questa capacità di autocorrezione è fondamentale, specialmente se il robot dovesse essere impiegato in compiti che richiedono precisione e sicurezza, come il sollevamento di oggetti pesanti o il salvataggio di vite umane. Ovviamente per raggiungere una flessibilità a livello umano in contesti nuovi e più ampi rimangono da affrontare nuove sfide, come le variazioni nell'ambiente e la capacità di adattarsi a situazioni impreviste.

Nel frattempo in Italia è stato inventato un robot capace di allungarsi stampando i propri componenti.