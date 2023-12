Un robot-chimico afferma di aver scoperto nuovi materiali sconosciuti

Nel laboratorio del Lawrence Berkeley National Lab e dell'Università della California a Berkeley, un team di ricercatori sta sperimentando per creare nuovi materiali. Utilizzando un programma di IA sviluppato da Google DeepMind, chiamato GNoME, hanno progettato 2,2 milioni di nuovi cristalli, di cui 380.000 sono stati previsti come stabili.

Questo significa che non sono inclini a decomposizione o esplosione, rendendoli candidati plausibili per la sintesi in laboratorio. Questa scoperta ha ampliato quasi dieci volte il numero di materiali stabili conosciuti. Il programma GNoME è stato addestrato utilizzando dati dal Materials Project, un database gratuito di 150.000 materiali noti, gestito da Kristin Persson, collaboratrice e moglie di Gerbrand Ceder.

Utilizzando queste informazioni, GNoME ha generato progetti per nuovi cristalli, di cui molti potrebbero essere utili per tutto, dalle batterie ai superconduttori, se riuscissero a uscire dal laboratorio. La sfida ora è trovare questi "aghi nel pagliaio" iniziando effettivamente a realizzarli (non sarebbe la prima volta). Il laboratorio autonomo di Ceder è stato in grado di creare 41 dei materiali teorizzati in 17 giorni, aiutando a convalidare sia il modello AI che le tecniche robotiche del laboratorio.

Questo processo di creazione automatizzata è fondamentale per accelerare la scoperta e la sintesi di nuovi materiali. Tuttavia, solo una frazione dei 380.000 materiali nel documento pubblicato su Nature sarà probabilmente pratica da creare. Alcuni coinvolgono elementi radioattivi o troppo costosi e rari, mentre altri richiedono tipi di sintesi che coinvolgono condizioni estreme non riproducibili in laboratorio.

