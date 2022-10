Robot per consegne autonome non convincono Amazon e FedEx: fermato sviluppo

Il lancio del robot Amazon Scout nel gennaio 2019 stupì il pubblico per le abilità del dispositivo nella consegna autonoma di pacchi “all’ultimo miglio”. Purtroppo il progetto sembra però convincere poco il colosso dell’e-commerce, e anche FedEx ha interrotto lo sviluppo del suo robot Roxo.

Come ripreso da The Verge, il gigante delle consegne FedEx ha confermato l’interruzione dello sviluppo di Roxo in questi giorni per spostare l’attenzione su “più opportunità a breve termine”. La decisione sarebbe stata presa da Sriram Krishnasam, Chief Transformation Officer di FedEx, e poi comunicata con una e-mail interna in cui si legge: “Sebbene la robotica e l'automazione siano pilastri chiave della nostra strategia di innovazione, Roxo non ha soddisfatto i requisiti di valore a breve termine necessari. Anche se stiamo terminando gli sforzi di ricerca e sviluppo, Roxo ha servito uno scopo prezioso: far avanzare rapidamente la nostra comprensione e l'uso della tecnologia robotica”.

Roxo è stato testato in varie località, inclusi Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Giappone, con viaggi in un raggio di 3-5 miglia dai centri di consegna. Queste prove avanzate non hanno convinto però i clienti, che si sono ritenuti insoddisfatti di alcuni aspetti del programma non precisati dall’azienda.

Lo stesso è valso per Amazon Scout che, sempre in questo mese, non rientra più nei piani a breve termine del colosso guidato da Andy Jassy. Al riguardo, la portavoce Alisa Carroll ha dichiarato a The Verge: “Non stiamo abbandonando Scout, manterremo un team dedicato ma ridimensioneremo il programma. Lavoreremo con i dipendenti durante questa transizione e li riallocheremo ad altri ruoli aperti a seconda delle loro competenze”.

Sempre à propos di Amazon, si sta avvicinando il lancio del servizio di Internet satellitare Project Kuiper.