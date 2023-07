A Ginevra, un gruppo di robot dotati di intelligenza artificiale ha tenuto una conferenza stampa in occasione del summit AI for Good Global delle Nazioni Unite. Gli automi affermano, con una certa dose di audacia, di poter gestire il mondo meglio degli umani.

Un'affermazione che sembra presuntuosa, ma che è stata argomentata lo stesso: i robot affermano che la loro mancanza di pregiudizi emotivi e la capacità di processare grandi quantità di dati rapidamente potrebbero portare a decisioni più efficaci ed efficienti.

Nonostante la loro sicurezza, le macchine hanno avvertito gli umani di procedere con cautela nell'adozione dell'intelligenza artificiale in rapida evoluzione. Hanno ammesso, infatti, che non sono ancora in grado di comprendere appieno le emozioni umane, un aspetto fondamentale della leadership e della gestione.

Non solo, hanno sottolineato l'importanza della trasparenza nel costruire la fiducia tra gli umani e le macchine. L'obiettivo del summit, dove erano presenti 3.000 ricercatori dell'IA, è di sfruttare il potere dell'Intelligenza Artificiale per risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo, come il cambiamento climatico, la fame e l'assistenza sociale.

Nonostante le promesse, la direttrice dell'ITU, Doreen Bogdan-Martin, ha avvertito di come questi software possano portare a uno scenario da incubo in cui milioni di posti di lavoro sono a rischio e gli avanzamenti incontrollati potrebbero portare a inimmaginabili disordini sociali, instabilità geopolitica e disparità economica.

Nonostante queste preoccupazioni, i robot hanno sottolineato ottimismo per il potenziale delle tecnologie AI di migliorare le nostre vite. Voi da che parte state?