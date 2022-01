Un robot ha eseguito un intervento chirurgico senza aiuto degli umani per la prima volta

Nel giorno in cui sono arrivate delle importanti dichiarazioni di Elon Musk sul robot umanoide di Tesla, l'Independent riporta la notizia che un robot ha operato autonomamente e senza l'aiuto dell'uomo un maiale.

Secondo quanto riferito, lo Smart Tissue Autonomous Robot (Star) ha eseguito un delicato intervento chirurgico di laparoscopia senza alcun tipo di aiuto da parte dei veterinari. Si tratta di una prima assoluta in quanto mai prima d'ora era stata portata a termine un'impresa di questo tipo.

Lo studio diffuso a margine dell'intervento ha evidenziato he il robot ha riportato risultati eccellenti in una procedura chirurgica che richiede un alto livello di precisione e movimenti ripetuti. Durante l'intervento lo Star ha collegato due estremità dell'intestino dell'animale, e rappresenta secondo molti una delle procedure più impegnative della chirurgia gastrointestinale in quanto prevede anche l'applicazione di punti di sutura ed un'elevata precisione. Di conseguenza, il minimo tremore alla mano o un punto fuori posto potrebbe causare gravi danni e potenzialmente mortali per il paziente.

"I nostri risultati mostrano che possiamo automatizzare uno dei compiti più intricati e delicati in chirurgia: la riconnessione di due estremità di un intestino. Lo Star ha eseguito la procedura in quattro animali e ha prodotto risultati significativamente migliori rispetto agli esseri umani che eseguono la stessa procedura" ha affermato il dottor Alex Krieger della John Hopkins University.



Insomma, la situazione è diametralmente diversa rispetto al robot cinese di cui abbiamo parlato.