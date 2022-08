Il robot che ha inquietato il web torna nuovamente a impressionare tutti

Vi ricordate di Ameca? Il robot umanoide che con le sue espressioni meccaniche ha inquietato l'intero popolo del web? Recentemente è tornata a far parlare di sé a causa di un aggiornamento che offre una gamma ancora più ampia di alcune delle espressioni facciali realistiche.

In un nuovo video (che come sempre potrete osservare qui sopra) l'automa di Engineered Arts mostra a tutti la sua faccia con espressioni di incredulità, disgusto, dolore e persino quello che può essere descritto come "rimpianto". A proposito, durante il filmato state sperimentando sensazioni di inquietudine? Questo molto probabilmente è causato dall'Uncanny Valley.

Sul suo sito Web, Engineered Arts afferma che Ameca è il "robot a forma umana più avanzato del mondo" che rappresenta "l'avanguardia della tecnologia robotica umana". Il dispositivo umanoide robotizzato ha lo scopo di consentire ai ricercatori - e anche al pubblico di tutto il mondo - di studiare l'interazione tra umani e robot.

Il robot è stato già osservato in prima persona in occasione di molti eventi di tecnologia ricevendo un feedback abbastanza positivo. "Qualcosa del genere l'abbiamo vista tutti solo nei film come 'Io, Robot' e 'AI Artificial Intelligence'", ha dichiarato a CNET Morgan Roe, direttore delle operazioni di Engineered Arts. "E all'improvviso tutto questo diventa reale."

Non vedremo Ameca per strada come nel film "Io, Robot" e per quello, sempre secondo Morgan Roe, serviranno dai 10 ai 20 anni.