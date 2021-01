Questo robot è interamente fatto di ghiaccio e potrebbe esplorare mondi lontani

Possiamo inviare robot interamente fatti di ghiaccio su altri pianeti? Questo è quello che un gruppo di ricercatori dell'Università della Pennsylvania vuole cercare di capire. L'idea è quella di creare dei robot che possano sfruttare le risorse locali, così da ripararsi da solo in caso di guasti imprevisti.

I ricercatori, infatti, hanno esaminato una varietà di modi per creare robot dal ghiaccio utilizzando processi di produzione sia additivi che sottrattivi e hanno presentato le loro ricerche alla Conferenza internazionale IEEE/RSJ sui robot e sistemi intelligenti. Gli unici componenti "meccanici" di questi robot sono attuatori e batterie.

Un dispositivo di prova iniziale, del peso di ben 6,3 chili e realizzato a mano, è stato in grado di sterzare a sinistra e a destra, inclinandosi di 2,5 gradi. Potrete vedere il video del robot allegato alla notizia. Più realisticamente parlando, automi del genere potrebbero essere inviati - oltre che su altri mondi - anche in missioni in Antartide o nell'Artico.

A causa del cambiamento climatico "molte persone sono interessate all'Antartico e alle calotte glaciali, mentre la NASA e altri gruppi di esplorazione spaziale stanno osservando le stelle in cerca di pianeti con ghiaccio e acqua", afferma Devin Carroll, ricercatore di robotica dell'Università della Pennsylvania e autore principale dello studio.

Insomma, un robot di ghiaccio che potrebbe ricostruirsi da solo in caso di guasto e capace di esplorare luoghi estremi, sicuramente una scommessa interessante. Gli esperti puntano ai robot per le missioni su altri mondi, come quello capace di costruire da solo strutture sulla Luna o su Marte, o quelli capaci di esplorare il sottosuolo.