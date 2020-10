Il robot invisibile ad occhio nudo che un giorno potrà curare le malattie del corpo umano

Un team della Cornell University ha sviluppato un robot così piccolo da essere invisibile ad occhio nudo, gli scienziati stanno lavorando perché un giorno sia capace di entrare all'interno del nostro corpo per individuare e magari eliminare le malattie.

Questi minuscoli robot non sono che dei microchip - altri tipi sono utilizzati in America utilizzati per controllare i lavoratori - a cui sono attaccate quattro gambe. La loro semplicità, infatti, permette agli ingegneri di produrne anche un milione in una sola settimana e questo dà grande speranza agli esperti, che vorrebbero renderla al più presto un'apparecchiatura medica capace di sconfiggere le malattie che annidano il corpo umano.

"La parte parte più complicata del procedimento non è costruire uno strumento così piccolo - come il robot in questione, afferma il Team a BBC News - quanto dare autonomia di movimento ad un microchip." Proprio per questo, hanno escogitato un nuovo metodo, creando una tecnologia laser che permette a questi piccoli robot di muoversi. "Il problema era che non esistevano gambe funzionanti per un'apparecchio di queste dimensioni" hanno spiegato.

"L'obiettivo, in futuro - ha detto Itai Cohen, fisico alla Cornell - sarà quello di permettere a questi minuscoli dispositivi di entrare nel corpo degli esseri umani in modo che possano rintracciare batteri, virus e persino cellule tumorali, in questo modo ogni patologia può essere combattuta in tempo."