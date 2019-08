Questi robot sono stati ispirati agli scarafaggi, e resistono anche se calpestati

Lo scarafaggio comune è molto difficile da uccidere, sopratutto adesso che si sta evolvendo per resistere agli insetticidi. Così, ispirandosi a questi coriacei insetti, degli scienziati hanno creato un piccolo robot resistente - quasi - allo stesso modo.

La maggior parte dei robot di questa dimensione sono molto fragili e, se calpestati, vengono distrutti. Tuttavia, questo piccolo automa "continuerà a funzionare, più o meno" afferma Liwei Lin, professore di ingegneria meccanica.

Questi piccoli dispositivi sono controllabili, e potranno essere utilizzati per una miriadi di scenari differenti. Potrebbero, ad esempio, essere utilizzati per una missione di ricerca, per controllare luoghi dove cani e umani non riescono a raggiungere.

Questi dispositivi grandi all'incirca quanto un francobollo, sono costituiti da un foglio di un materiale chiamato polivinilidenfluoruro (PVDF). Questo tipo di materiale, chiamato anche piezoelettrico, è caratterizzato da una forte resistenza alle deformazioni meccaniche e al tempo stesso riesce a deformarsi in maniera elastica quando viene sottoposto ad una tensione elettrica.

In questi robot, il PVDF è rivestito con uno strato di un polimero elastico che provoca la piegatura del foglio anziché l'espansione o la contrazione. Pesano meno di un decimo di grammo, e possono sopportare un peso di circa 60 kg (circa 1 milione di volte il loro peso).