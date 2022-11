Robot lavapavimenti iRobot in offerta su Amazon per il Black Friday 2022

Tra le numerose offerte del Black Friday 2022 targate Amazon, non poteva mancare il robot lavapavimenti WiFi. Protagonista dello sconto di oggi è iRobot, che permette di risparmiare il 43% rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Di seguito i dettagli dello sconto:

iRobot Braava Jet M6 (6134), Robot Lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, ‎Bianco: 399,99 Euro (699 Euro)

Amazon dà anche la possibilità di scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 80 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis direttamente al check-out, alle condizioni previste ed indicate al momento della finalizzazione.

La consegna è garantita entro mercoledì 30 Novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro la giornata odierna.

La promozione termina tra quattro giorni o all'esaurimento delle scorte disponibili, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare di perdere quest'ottima occasione. Il robot aspirapolvere è anche compatibile con Alexa e può essere controllato direttamente con la voce.

