Questo robot-lombrico (tutto italiano) esplorerà presto nuovi pianeti

Per quanto possa apparire simile al robot dalla forma di una striscia, questo nuovo "esemplare" è decisamente diverso. Sarà ovviamente flessibile ispirandosi ai movimenti di questi piccoli animali e servirà (anche) per l’esplorazione di altri pianeti.

Descritto recentemente sulla nota rivista Scientific Reports, è stato messo a punto da un gruppo di ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), ed è unico nel suo genere ispirandosi a modelli animali realmente esistenti.

I ricercatori coordinati dalla biologa Barbara Mazzolai, hanno creato un robot-lombrico lungo ben 45 centimetri con un peso finale di circa 600 grammi, che può muoversi alla velocità di 1,35 millimetri al secondo. Da dove è nata l’idea? Semplice, dal mondo animale. Proprio ispirandosi ai piccoli animali e dopo averne studiato minuziosamente ogni movimento, è stato possibile replicarne i pattern in laboratorio.

I lombrichi, infatti, strisciano sia all’interno che all’esterno del suolo, attraverso la continua contrazione dei vari strati muscolari, in grado di generare delle vere e proprie onde cinetiche che consentono il movimento finale.

Allo stesso modo come si può chiaramente vedere nel video, queste caratteristiche sono presenti nel prototipo, che è letteralmente in grado di strisciare grazie a un corpo artificiale che riesce a contrarsi nel momento in cui viene attraversato da aria in pressione, attraverso cinque attuatori soffici peristaltici. Inoltre, è stato ulteriormente ottimizzato grazie all’inserimento di piccole pastiglie ruvide al fine di generare attrito, similmente alle diverse setole presenti sul corpo dei lombrichi stessi.

Nonostante lo spazio potrebbe essere un ologramma secondo la NASA, tutto ciò potrebbe tornare utile non solo nell’esplorazione del nostro sottosuolo o di luoghi difficilmente accessibili, ma anche nello studio di eventuali nuovi pianeti.