Questi robot-medusa servono letteralmente a... fare le pulizie

Si chiama Jellyfish-Bot ed è un prototipo in grado di intrappolare letteralmente gli oggetti senza alcun contatto fisico. La sua utilità? Ad esempio potrebbe essere utilizzato in ambienti "delicati" come le barriere coralline.

Questa volta non parliamo di meduse immortali, ma di un robot dalla forma peculiare che potete osservare nel link in calce. Gli attuali robot subacquei sono purtroppo incapaci di esplorare e raccogliere elementi in ambienti complessi, risultando inoltre ben poco efficienti.

Per superare tali limitazioni, gli scienziati del Max Planck Institute for Intelligent Systems (MPI-IS) a Stoccarda, hanno preso ispirazione (ancora una volta) direttamente dalla natura. Il modello di partenza? Semplice, proprio le affascinanti meduse.

Si tratta nello specifico di un robot non solo efficiente dal punto di vista energetico e quasi privo di rumore, ma dotato anche di dimensioni realmente contenute, pari al palmo di una mano.

Per costruire il dispositivo, gli scienziati hanno utilizzato degli attuatori elettroidraulici attraverso i quali scorre l'elettricità e che rappresentano a tutti gli effetti dei veri e propri muscoli artificiali che permettono al robot di muoversi. Vi sono poi dei cuscini d'aria che lo rendono, ovviamente, impermeabile. È presente inoltre un alimentatore che fornisce elettricità all’intero impianto, facendo contrarre ed espandere i "muscoli".

"Quando una medusa nuota verso l'alto, può intrappolare gli oggetti lungo il suo percorso creando correnti intorno al suo corpo. Anche il nostro robot fa circolare l'acqua intorno a sé. Questa funzione è utile per raccogliere oggetti come le particelle di rifiuti. Può quindi trasportare i rifiuti in superficie, dove possono essere successivamente riciclati. Inoltre, non ha alcun impatto negativo sull'ambiente circostante. L'interazione con le specie acquatiche è delicata e quasi priva di rumore", spiega Tianlu Wang autore principale dello studio.

A quanto pare, dopo aver scoperto la nostra arma segreta per combattere l’inquinamento, ecco l’ennesimo progetto in grado di donare una qualche speranza alle difficili condizioni in cui versano i nostri fondali.

"Si stima che il 70% dei rifiuti marini affondi nei fondali. La plastica costituisce oltre il 60% di questi rifiuti. Speriamo che i robot subacquei possano un giorno contribuire alla pulizia dei nostri oceani", sottolinea inoltre Hyeong-Joon Joo coautore della ricerca.