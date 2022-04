Il robot con megafono che ricorda di indossare le mascherine: il video

Dopo aver trattato la questione di Spot che si aggira per Pompei, torniamo a fare riferimento a un robot. Questa volta, però, si tratta di una questione di salute pubblica.

In particolare, stando anche a quanto riportato da NDTV, nonché come si può vedere in un video pubblicato da Eric Feigl-Ding su Twitter, in quel di Shangai (Cina) per le strade si aggira una figura a quattro zampe, intenta a portare avanti il suo "lavoro in autonomia". Più precisamente, si fa riferimento a un robot con un megafono, pronto a ricordare a tutti le normative legate al COVID-19.

In parole povere, vengono fornite ai cittadini informazioni riguardante la salute, ricordando, ad esempio, di indossare la mascherina. Si tratta sicuramente di un modo atipico per effettuare "annunci" di questo tipo, ma chiaramente, quando si fa riferimento alla salute pubblica, l'importante è che il messaggio arrivi.

In ogni caso, come ben potete immaginare, il video non è di certo passato inosservato, tanto che su Twitter conta già 1,8 milioni di visualizzazioni (al momento in cui scriviamo). Qualche polemica ovviamente non è mancata, in quanto alcuni utenti hanno spiegato che dal loro punto di vista si tratterebbe di uno scenario non propriamente dei migliori da vedere. Va detto che la Cina ha visto un incremento dei casi di COVID-19 nel corso dell'ultimo periodo e che a Shangai è tornato il lockdown per milioni di persone.