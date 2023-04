Questo robot del MIT è in grado di dribblare su ogni terreno, quasi come Messi

L’Improbable Artificial Intelligence Lab del MIT, parte del Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), ha annunciato lo sviluppo di un sistema robotico a quattro zampe in grado di dribblare con un pallone da calcio nelle stesse condizioni degli umani e su qualsiasi tipologia di terreno.

Attraverso l’utilizzo di un sistema di rilevamento e calcolo, può effettuare dribbling su diversi terreni naturali come sabbia, ghiaia, fango e neve per adattarsi di conseguenza e calcolare il movimento della palla. Inoltre, come ogni calciatore che si rispetti, DribbleBot può anche rialzarsi e recuperare la palla dopo essere caduta.

Alla base del robot c’è un sistema d’intelligenza artificiale che è stato addestrato dai ricercatori creando un gemello digitale di DribbleBot e dei suoi sentori in un ambiente virtuale dove sono state simulate 4000 situazioni con diversi tipo di terreno.

A questo punto, utilizzando una tecnica denominata apprendimento per rinforzo, è stato possibile far capire al robot come effettuare i dribbling: se all’inizio non sapeva nemmeno come calciare la palla, i ricercatori gli hanno promesso una ricompensa quando lo riesce a fare ed un feedback negativo quando sbaglia. È grazie a questo sistema che riesce a capire cosa fare e che tipo di forza dovrebbe applicare. “Un aspetto di questo approccio di apprendimento per rinforzo è che dobbiamo progettare una buona ricompensa per facilitare l’apprendimento da parte del robot del dribbling” ha affermato lo studente del MIT Gabe Margolis che ha co.diretto il lavoro insieme a Yandong Ji.

“Una volta che abbiamo creato quella ricompensa, abbiamo fatto esercitare il robot: in tempo reale per un paio di giorni, e nel simulatore per centinaia di giorni. Col tempo è migliorato sempre di più nel controllo del pallone” sottolinea il ricercatore, secondo cui il robot è in grado di correre su terreni sconosciuti e riprendersi dalle cadute grazie ad un controller di recupero che il team ha integrato nel sistema e che permette al robot di rialzarsi dopo una caduta e tornare ad effettuare dei dribbling ed inseguire la palla.

La sfida è importante dal momento che il dribbling con un pallone da calcio impone a DribbleBot più vincoli di movimento e capacità di adattamento. A livello hardware, il robot ha una serie di sensori che gli consentono di percepire l’ambiente circostante. Sono presenti anche una serie di attuatori che gli consentono di applicare forze e muoversi tra gli oggetti. Il “cervello” è incaricato di convertire i dati dei sensori in azioni da trasferire ai vari motori. Quando il robot corre sulla neve la “sente” attraverso i sensori, e non la vede.

Il lavoro da fare però è ancora tanto ed il controller allo stato attuale non è in grado di percepire la geometria del terreno e non è addestrato in ambienti che includono pendenze e scale. I ricercatori mirano inoltre ad applicare le lezioni apprese durante lo sviluppo di DribbleBot ad altri compiti che comportano la locomozione combinata e la manipolazione di oggetti, trasportando rapidamente diversi oggetti da un posto all’altro usando le gambe o le braccia.