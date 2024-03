Robot multifunzione 2-in-1 Hoover tuo a meno di 250 Euro su Amazon

Tornano le offerte sui robot aspirapolvere di Amazon. La società americana in giornata odierna propone un’offerta molto interessante su un robot multifunzione a marchio Hoover, su cui si può godere di un’interessante offerta rispetto al prezzo di listino.

Offerta su robot aspirapolvere Hoover

L’Hoover H-Go 300 HYDRO, nella fattispecie, è disponibile in offerta in occasione degli sconti di Primavera targati Amazon a 206,87 Euro, il 9% in meno rispetto ai 226,11 Euro. La consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì prossimo se si effettua in giornata odierna, con possibilità di effettuare il pagamento da 41,38 Euro in cinque mensilità a tasso zero ed interessi zero.

Il robot Hoover è 2-in-1 e garantisce sia aspirazione che lavaggio, eliminando facilmente la polvere e lo sporco e garantisce che i pavimenti siano sempre puliti. La tecnologia giroscopica invece fornisce precise indicazioni sulla direzione, il movimento ed altro. Complessivamente, sono presenti cinque programmi di pulizia: automatica, edge, parallela, spot e manuale. Il motore brushless invece garantisce un’aspirazione eccellente con raccolta della polvere, mentre i sensori anti caduta evitano che questo possa cadere accidentalmente.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in situazioni analoghe consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.