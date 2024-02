Un robot ha appena fatto qualcosa di assurdo sulla Stazione Spaziale Internazionale

Sviluppato per affrontare potenziali emergenze chirurgiche durante i lunghi viaggi nello spazio, spaceMIRA (questo il nome del robot) ha dimostrato di poter operare in assenza di gravita. Dove? Presso la Stazione Spaziale Internazionale. Se dunque esiste un pianeta abitabile non lontano da noi, perché non utilizzare medici robot?

Acronimo di Miniaturized In Vivo Robotic Assistant, spaceMIRA è un robot chirurgico di appena 0,9 kg, progettato per funzionare in condizioni di microgravità. Durante una dimostrazione presso la Stazione Spaziale Internazionale, è stato controllato a distanza da chirurghi situati a circa 400 chilometri di distanza, a Lincoln, nel Nebraska, dove ha eseguito operazioni su tessuto simulato. Un traguardo significativo visto che tecnologie di questo genere aumentano le possibilità di successo di lunghi viaggi nello spazio.

Il design compatto di spaceMIRA lo rende ideale per i viaggi spaziali. Equipaggiato con due bracci che gli consentono di imitare le azioni umane di afferrare e tagliare, consente di eseguire procedure chirurgiche minimamente invasive. Questa tecnologia, che ha richiesto vent'anni di sviluppo, mira a ridurre la distanza tra il chirurgo e il paziente, superando le sfide imposte dalla latenza nella comunicazione a distanza, che può essere critica durante gli interventi chirurgici.

La dimostrazione ha messo in luce come, nonostante un ritardo di circa 0,85 secondi nella trasmissione dei comandi dal chirurgo al robot, sia possibile eseguire con successo operazioni complesse. Questa capacità è fondamentale sia per affrontare emergenze mediche nello spazio, dove i tempi di reazione sono cruciali, sia per estendere l'accesso a cure specialistiche in luoghi remoti sulla Terra, dove specialisti non sono facilmente disponibili.