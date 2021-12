Questo robot è riuscito a risolvere un labirinto grazie a circuiti simili a un "cervello"

Le migliori invenzioni dell'umanità sono state create "copiando" madre natura. Così, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, i ricercatori hanno emulato una delle più grandi "invenzioni" della natura, il cervello, creando una sorta di robot capace di risolvere un labirinto.

I ricercatori hanno realizzato un circuito neuromorfo, che aiuta a determinare in che modo si gira il robot, in un modo simile alle sinapsi tra i neuroni nel cervello umano che rafforzano le loro connessioni.

"Esattamente come una sinapsi nel cervello di un topo che viene rafforzata ogni volta che trova la strada giusta in un labirinto, il nostro dispositivo viene sintonizzato applicando una certa quantità di elettricità", afferma l'ingegnere elettrico Imke Krauhausen della Eindhoven University of Technology in Olanda.

Il robot costruito dagli esperti ha impiegato 16 tentativi per trovare la via d'uscita dal labirinto. Costruendo circuiti neuromorfi simili, invece che algoritmi di apprendimento basati su software, i ricercatori sono stati in grado di ridurre la richiesta di energia e le dimensioni del robot. "Questa integrazione sensomotoria, in cui senso e movimento si rafforzano a vicenda, è anche il modo in cui opera la natura e abbiamo cercato di emularlo nel nostro robot", continua Krauhausen.

In futuro sistemi come questi potrebbero essere utilizzati in un'ampia varietà di modi oltre ad aiutare i robot a camminare.