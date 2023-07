Questo robot si sacrificherà per noi per una buona causa

Il calore estremo rappresenta una minaccia potenzialmente letale per gli esseri umani che non è ancora completamente compresa. Per rispondere a queste domande, quindi, i ricercatori dell'Arizona hanno creato un robot in grado di respirare, tremare e sudare.

Il robot, chiamato ANDI, è un manichino termico unico nel suo genere che può essere regolarmente esposto all'aperto per misurare quanto calore riceve dall'ambiente. ANDI, che sta per Advanced Newton Dynamic Instrument, è molto più di un semplice manichino per crash test.

La sua pelle di fibra di carbonio/epossidica nasconde una miriade di tecnologie, come una rete di sensori connessi che valutano il calore diffuso attraverso il corpo, oltre a un sistema di raffreddamento interno e pori che gli permettono di respirare e sudare.

Ci sono 35 zone termiche indipendenti e il robot, che è costato più di mezzo milione di dollari, suda di più dalla schiena. Fino ad ora, esistevano solo una dozzina di manichini di questo tipo, e nessuno di loro poteva avventurarsi all'aperto; venivano principalmente utilizzati dai produttori di attrezzature sportive per testare i loro abiti tecnici in camere termiche.

I ricercatori sperano che il robot fornirà una migliore comprensione dell'ipertermia, ovvero quando un corpo si surriscalda, una condizione che minaccia una crescente proporzione della popolazione mondiale a causa del riscaldamento globale. Le loro ricerche saranno utili per progettare abiti resistenti al calore (a proposito, abbiamo sbagliato tutto nei vestiti contro il caldo), ripensare la pianificazione urbana e proteggere i più vulnerabili.