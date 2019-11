Questo robot sottomarino della NASA esplorerà i mondi ghiacciati del nostro Sistema Solare

I mondi ghiacciati del nostro Sistema Solare, come ad esempio Europa ed Encelado, sono alcuni dei luoghi più probabili per trovare forme di vita, grazie alla presenza di un ipotetico oceano sotterraneo nascosto al di sotto dello strato ghiacciato del corpo celeste.

Esplorare questi luoghi è un obiettivo che la NASA vuole intraprendere durante i prossimi anni, e per farlo avrà bisogno degli strumenti adatti. Per questo motivo, gli ingegneri dell'Agenzia Spaziale Americana stanno già lavorando su diversi progetti e prototipi di rover sottomarini atti all'esplorazione di questi mondi.

Uno di questi è BRUIE, acronimo di Buoyant Rover for Under-Ice Exploration, che gli addetti ai lavori stanno sviluppando da diverso tempo. La NASA, infatti, sta testando il robot nelle lande gelate ed estreme dell'Antartide, un ambiente simile a quello delle lune ghiacciate del Sistema Solare.

"Qui sulla Terra, il ghiaccio che copre i nostri oceani polari svolge un ruolo simile [a quello delle lune ghiacciate del Sistema Solare] e il nostro team è particolarmente interessato a ciò che sta accadendo dove l'acqua incontra il ghiaccio", afferma Kevin Hand, scienziato capo del progetto BRUIE presso il Jet Propulsion Laboratory, in una dichiarazione.

I test si svolgeranno presso la stazione di ricerca di Casey in Australia, lungo la costa dell'Antartide. Qui BRUIE trascorrerà un mese esplorando sia l'oceano che i laghi interni. Inizialmente il robot non avrà alcun strumento a disposizione, ma in futuro avrà sensori capaci di misurare la salinità, la temperatura, la pressione e i livelli di ossigeno dell'acqua.

Tuttavia, la sfida più difficile sarà riconoscere potenziali segni di vita che potrebbero non essere simili a quelli della Terra. "Sappiamo solo come rilevare la vita simile a quella sulla Terra", ha dichiarato Dan Berisford, un ingegnere meccanico del progetto. "Quindi è possibile che microbi molto diversi possano essere difficili da riconoscere."

Una sfida difficile da tutti i punti di vista. Staremo a vedere quello che sapranno fare gli ingegneri della NASA.