Questo sarà il primo robot della storia a parlare di sé stesso in tribunale

Prossimamente un robot guidato dall'intelligenza artificiale dovrà fornire delle prove alla Camera dei Lord del Regno Unito a causa di un'indagine in corso su come l'intelligenza artificiale possa avere un impatto sull'industria dell'arte. Si tratta di un evento unico nel suo genere, nonché il primo di una lunga serie.

Protagonista della storia è Ai-Da, un robot artistico con fattezze umane che recentemente ha creato un ritratto impressionante della defunta regina Elisabetta II. Con la sua comparsa in tribunale l'automa affronterà domande sulle opportunità per l'IA di essere coinvolta nell'industrie creativa, sulla gestione della proprietà intellettuale e sul futuro della tecnologia.

"Il fatto che Ai-Da stia fornendo prove in una di queste sessioni è piuttosto strabiliante", ha dichiarato a Sky News il creatore del robot, Aiden Meller. "Anni fa non avresti nemmeno pensato che sarebbe stato possibile, ma questo ti mostra i progressi della tecnologia."

L'avvenimento arriva dopo la notizia che il mese scorso un artista ha vinto un concorso artistico utilizzando solo immagini create dall'IA, provocando un grande scalpore tra gli addetti ai lavori. Tra le critiche, infatti, possiamo leggere: "L'IA non è una persona, e la persona che l'ha generata digitando le parole nell'IA non è un artista. Questo non dovrebbe essere consentito. È terribile", ha scritto il fumettista Chris Shehan su Twitter.

Per questo e altri motivi, Aidan Meller e Ai-Da testimonieranno alla Camera dei Lord.