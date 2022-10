Questo robot ha tentacoli per raccogliere gli oggetti e funziona incredibilmente bene

Gli ingegneri stanno cercando di inventare la macchina perfetta, o almeno quella più precisa possibile. Dopo aver provato con ragni morti, gli esperti dell'Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) hanno deciso di sviluppare un nuovo robot... ma con dei tentacoli.

Queste complesse macchine, nonostante la tecnologia dietro, hanno una grande difficoltà quando cercano di raccogliere oggetti morbidi. Così in un nuovo sforzo gli addetti ai lavori hanno sviluppato dei tentacoli (12 per l'esattezza) per aggrovigliare gli oggetti.

Ciò consente al robot di avvolgere e quindi sollevare oggetti fragili senza romperli. "Sfruttando la naturale conformità della robotica morbida e potenziandola con una struttura aderente, abbiamo progettato una pinza che è maggiore della somma delle sue parti e una strategia di presa in grado di adattarsi a una gamma di oggetti complessi con una pianificazione e una percezione minime", ha affermato Kaitlyn Becker, prima autrice dello studio.

Come funziona questo robot? Utilizzando un semplice sistema di gonfiaggio pneumatico, con dei tubi cavi. Otto dei tentacoli sono disposti su un cerchio di 50 millimetri di diametro, mentre altri quattro su un cerchio concentrico di 25 millimetri di diametro. Un lato di ciascun tubo è più spesso dell'altro, meccanismo che porta a un "arricciamento" quando il tubo è pressurizzato.

Questo metodo potrebbe essere il futuro, come la pelle vivente che può rigenerarsi.