Il robot Tesla Optimus si mostra durante il Tesla Investor Day, Musk: "supererà gli umani"

Nel corso del Tesla Investor Day 2023, Elon Musk ha predetto che un giorno il rapporto tra robot umanoidi alimentati dall’intelligenza artificiale e gli esseri umani “potrebbe essere maggiore di uno ad uno”.

Il CEO del produttore di automobili elettrici ha spiegato che non sarà inusuale “vedere un uso domestico per i robot, oltre che in ambito industriale”.

In un breve filmato, il robot è stato mostrato seduto ed in posizione eretta ad un tavolo da lavoro, mentre assemblava una gamba robotica di riserva e mentre camminava con altri robot. Musk, pur non condividendo alcuna informazione sul possibile periodo di lancio, ha affermato che la società ha fatto passi da giganti nella robotica dal momento che la versione precedente di Optimus non era in grado di camminare in posizione verticale, e pur riconoscendo che “non sta facendo parkour” ha spiegato che “il tasso di miglioramento è significativo”.

Nella visione futura di Musk, “penso che potremmo superare un rapporto uno a uno tra robot umanoidi e umani. È probabilmente la parte meno compresa o apprezzata di ciò che stiamo facendo in Tesla, ma a lungo termine sarà più importante delle attività nel campo automobilistico”.

Nel corso dello stesso evento, Musk ha anche suonato un nuovo campanello d’allarme sull’IA, invitando le autorità a regolamentarne l’uso.