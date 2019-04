I robot tuttofare sono pronti per essere usati sulla Stazione Spaziale Internazionale

A dare una mano nella Stazione Spaziale Internazionale presto ci saranno dei piccoli robot chiamati Astrobee, che aiuteranno gli astronauti a controllare l'inventario, registrare l'attività degli esperimenti e svolgere noiose operazioni di routine.

Due robot, chiamati Honey e Bumble sono stati già testati il 19 Aprile 2019, e Terry Fong, capo robotista della NASA Ames, si aspetta che i robot possano iniziare a lavorare già dalla settimana prossima, dove inizieranno il loro lungo periodo di test per tutto l'anno.

Questi robot sono pensati per essere completamente autonomi, ognuno di loro utilizza un ventilatore per spostarsi nell'ambiente di microgravità della Stazione Spaziale, e dispone di sei telecamere che utilizzano per navigare e costruire una mappa 3D dell'ambiente circostante.

Il compito di queste "Api spaziali" è quello di aiutare nei compiti più semplici, ad esempio dalla Terra sarà possibile osservare gli esperimenti in tempo reale degli astronauti. Uno dei primi compiti sarà quello di fare l'inventario, usando uno scanner RFID come quello dei negozi, dove catalogheranno ogni articolo presente sulla stazione, ma questo è solo l'inizio.

Bosch e Astrobotic Technology Inc. stanno lavorando ad un modello di astrobee chiamato SoundSee, che utilizza il microfono per ascoltare i macchinari sulla ISS e diagnosticare eventuali problemi. Uno degli obiettivi della NASA è quello di usare questi robot per la cura degli ambienti che verranno creati su Marte o sulla Luna quando non saranno presenti gli esseri umani.