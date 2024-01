Un robot umanoide basato su ChatGPT? Figure AI tratta con Microsoft ed OpenAI

Anche l’ultima trimestrale, ha confermato come Microsoft stia puntando molto sull’IA, raccogliendo i primi frutti. A quanto pare però la compagnia di Satya Nadella si starebbe guardando intorno e come spiegato da Bloomberg in giornata odierna starebbe valutando un investimento in Figure AI.

Figure AI, per chi non la conoscesse, è una startup specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L’agenzia di stampa riferisce che Microsoft Corporation ed OpenAI starebbero in trattativa avanzata per prendere parte ad un round d’investimento complessivo da 500 milioni di Dollari, una cifra che dovrebbe evidentemente consentire alla compagnia di completare lo sviluppo di qualche nuovo progetto: all’orizzonte c’è un robot umanoide basato su ChatGPT? Al momento non lo sappiamo.

Bloomberg evidenzia come Figure AI non starebbe parlando solo con Microsoft ed OpenAI, però. La società di Satya Nadella metterebbe sul piatto 95 milioni di Dollari, mentre OpenAi dovrebbe fermarsi a 5 milioni di Dollari.

Il robot su cui sta lavorando Figure AI è noto come Figure 01 ed è progettato per svolgere compiti pericolosi non adatti agli umani. Non è chiaro gli investimenti di Microsoft ed OpenAI possano far vedere i loro frutti già nell’immediato o meno, ma si tratta senza dubbio di una notizia importante anche alla luce dei passi in avanti di Tesla Optimus.