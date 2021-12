Questo robot umanoide, creato in Italia, è capace di volare

Se qualche decennio fa i robot erano considerati solo frutto di racconti fantascientifici e di film distopici, oggi stiamo assistendo all'alba di una nuova era in cui questi automi robotici iniziano, pian piano ma inesorabilmente, a diventare sempre più diffusi. Un'ultima novità arriva direttamente Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con iRonCub.

Il robot è perfino capace di volare grazie a quattro motori a reazione. Attualmente, infatti, per il volo si utilizzano comunemente dei quadrirotori dotati di un braccio robotico, che possono essere inefficienti quando vengono utilizzati in ambienti ventosi. Un robot umanoide, secondo Daniele Pucci dell'IIT, uno dei responsabili del progetto, potrebbe semplificare questa attività.

Una mano in più da un robot umanoide volante potrebbe stabilire un punto di contatto tra robot e l'ambiente, rendendo il controllo della posizione più semplice e robusto. Inoltre, questi primi prototipi di automi umanoidi potrebbero essere molto utili come banco di prova per dei futuri "esoscheletri volanti" per gli esseri umani. Perfino l'esercito degli USA sta iniziando a testare gli esoscheletri per i soldati.

I vantaggi degli esoscheletri volanti potrebbero essere moltissimi... ma è sicuramente ancora troppo presto per parlarne, nonostante la Royal Marine li stia già utilizzando. I ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia impiegati nel progetto iRonCub, infatti, ammettono che c'è ancora molto lavoro da fare. Sono ancora tanti gli ostacoli che devono essere superati, ma sicuramente è un punto di inizio davvero interessante per il futuro.