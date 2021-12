Questo robot umanoide ha inquietato l'intero popolo del web

Dobbiamo ancora abituarci ai robot e alle loro espressioni "meccaniche" e prive di sentimento. Recentemente, infatti, una società di robotica con sede nel Regno Unito chiamata Engineered Arts ha inquietato molte persone con il suo robot umanoide Ameca (così come potrete osservare nel video qui sopra).

"Ragazzi, calmatevi, smettetela di impazzire, sono solo un mucchio di attuatori e motori con la gomma tesa su di essi per simulare il movimento del viso", ha dichiarato su Twitter il tecnico Marques Brownlee. "È tutto pre-programmato. È solo per la ricerca".

Le reazioni del popolo del web sono state le più disparate, ma sicuramente c'è stata una sorta di "inquietudine di massa". Il robot, secondo quanto ha affermato la compagnia robotica, ha lo scopo di consentirci di studiare l'interazione uomo-robot e i segnali facciali "altamente realistici" lo rendono molto più semplice.

"Ameca è un robot modulare, abbiamo in programma di aggiornare le sue capacità nel tempo in modo che un giorno potrà camminerà", si legge sul sito web dell'azienda. Attualmente l'automa non riesce ancora a muoversi, ma l'azienda punta a farlo in futuro. A proposito, sapete che recentemente dei ricercatori sono riusciti a far giocare un robot a Ping Pong? In laboratorio, invece, sono stati creati dei robot viventi in grado di riprodursi.