Robot umanoidi: sogno o distopia? Le ultime novità nel nostro nuovo video

Un'azienda specializzata in robotica, la Engineered Arts, ha svelato la sua ultima creazione, il robot umanoide Ameca che ha inquietato il web. Ma di cosa si tratta esattamente?

Sebbene non sia ancora in grado di spostarsi autonomamente, questo androide è in grado di riprodurre, con un volto animato da tantissimi attivatori, una moltitudine di espressioni facciali umane, intellegibili dall'uomo e incredibilmente realistiche.

Le reazioni di internet si sono tradotte inizialmente in un'inquietudine di massa, ma c'è anche chi parla di futuro e di innovazione. Una di queste voci è, come ampiamente preventivabile, quella di Elon Musk, il visionario CEO di Tesla e SpaceX che ha da poco presentato il suo robot umanoide Tesla Bot.

Il progetto della società britannica è parte integrante di un programma di ricerca che mira a studiare le interazioni tra uomo e macchina e potrete osservarne le movenze nel video che trovate in apertura.

Nel frattempo, anche la computer grafica si muove verso il realismo più estremo, come abbiamo raccontato nel nostro speciale su Ziva Face Trainer, un nuovo strumento in grado di ricreare espressioni facciali sulla base del machine learning e potenzialmente compatibile con i principali motori di gioco, tra cui l'attesissimo Unreal Engine 5.

Cosa ne pensate del progresso nella robotica? Può davvero rappresentare il futuro? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.