Mi Robot Vacuum-Mop P, il robot aspirapolvere di Xiaomi, arriva in Italia in offerta

Xiaomi ha comunicato tramite i propri canali ufficiali social che da oggi, giovedì 21 Ottobre 2021 alle ore 00:01 è possibile acquistare sullo store ufficiale e su Amazon ad un prezzo early bird il nuovo Mi Robot Vacuum-Mop P, il robot aspirapolvere della società asiatica.

Di seguito il link Amazon per effettuare l'acquisto:

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Bianco, Versione Italiana: 299,90 Euro

Lo stesso prezzo viene anche proposto sullo store ufficiale di Xiaomi, dove è possibile scegliere tra la colorazione black e white. Per quanto riguarda il tempo di consegna stimato, si aggira tra il 1 ed il 2 Novembre 2021.

La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di domani, venerdì 22 Ottobre 2021, dopo di che il prezzo passerà ai 399,99 Euro classici.

Il robot in questione include tre modalità di pulizia ed è in grado di simulare il lavaggio artificiale con il serbatoio che permette di impostare fino a tre livelli di acqua da regolare in base alla tipologia di pavimento. E' presente anche un sistema di pianificazione intelligente del percorso: gli utenti possono impostare la mappa in tempo reale in base alla stanza in cui si trova.

Amazon garantisce la consegna entro lunedì 25 Ottobre 2021.