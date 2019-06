Un robot viene maltrattato in un video che diventa virale. È falso, ma fa riflettere

Probabilmente vi è già capitato di vedere sui social diversi video sui robot di futura generazione, come quelli capaci di fare parkour. Molti di questi video sono stati realizzati e pubblicati dalla società di ingegneria Boston Dynamics, e di recente hanno ricevuto la loro versione "parodia".

Nel video allegato alla notizia è possibile vedere il filmato di un robot che viene maltrattato dai suoi creatori, che decide poi di ribellarsi e rispondere ai gesti dei suoi proprietari con altrettanta violenza.

Sul web il video in questione è passato per reale, suscitando l'ira degli utenti che lo hanno visionato. Non per la risposta del robot, ma per le azioni compiute dai due umani. "Perché stanno facendo del male a quella povera macchina?", hanno scritto in molti. "Certo, non può sentire nulla, ma questo non significa che possano trattarlo così."

Possiamo vedere l'opera realizzata dai ragazzi di Corridor Digital come un primo sguardo a quello che potremmo osservare in futuro. Le macchine sono davvero degne di empatia? I robot dovranno avere i loro diritti? Queste domande diventeranno, un giorno, sempre più rilevanti.

I robot non sono nient'altro che pezzi di metallo e circuiti, non possono provare alcun dolore e alcuna emozione, che male c'è a "fargli del male"? A rispondere a questa domanda ci hanno provato numerosi studi, che hanno dimostrato che non è cosa rara che gli umani trattino i robot come loro pari.

Durante gli studi alcuni hanno provato pena a spegnerli qualora il robot gli avesse chiesto di non farlo, mentre altri hanno addirittura obbedito agli ordini imposti dalla macchina con tono autorevole.

Secondo Kate Darling, una ricercatrice del MIT, basta una faccia per sentirci empatici: "Siamo biologicamente programmati per percepire un qualsiasi movimento nel nostro spazio fisico che sembra autonomo per noi. Quindi la gente tratterà tutti i tipi di robot come se fossero vivi."

Questo sentimento di empatia che proviamo noi essere umani sarà complicato da gestire in futuro, sopratutto se un giorno ci toccherà "convivere" con le macchine. Per adesso non bisogna preoccuparsene, visto che gli attuali robot sono solo capaci di mettere in ordine la nostra collezione di carte di Magic o di leggere la Bibbia agli anziani.