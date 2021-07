Robotica, un nuovo braccio progettato dal MIT aiuta a vestirsi in autonomia

Dopo le interessanti dichiarazioni sulla necessità di nuove Leggi sulla Robotica, che hanno fatto discutere per diverso tempo gli addetti al settore e non solo, torniamo a parlare del rapporto fra uomo e macchine per un'interessante progetto del MIT.

Il Massachusetts Institute of Technology ha infatti sviluppato un nuovo braccio robotico in grado di aiutare nella vestizione autonoma, forse una delle più limpide rappresentazioni di come il sodalizio fra tecnologia e accessibilità possano rappresentare una grande opportunità anche per chi presenta delle limitazioni fisiche.

Una sfida senz'altro impegnativa quella lanciata dal MIT, poiché forse la più grande differenza fra uomo e macchina è rappresentata dalla nostra intrinseca capacità di adattamento agli stimoli esterni. Un essere umano è perfettamente in grado di aiutarne un altro a vestirsi, conscio del tipo di movimenti da effettuare in maniera solidale all'altro individuo. Un limite che fino a qualche anno fa sembrava insormontabile per la robotica e che oggi potrebbe rappresentare il passato.

Per ottenere il risultato, il team capitanato dal dottorando Shen Li ha sviluppato un algoritmo che potrebbe ridefinire gli standard di sicurezza della robotica, permettendo alle macchine di eseguire i cosiddetti impatti sicuri ovvero dei contatti non dannosi con un essere umano.

Un metodo che dovrebbe permettere al robot di "trovare traiettorie robot efficienti per vestire l'essere umano con una garanzia di sicurezza". Nei test svolti, la macchina è in grado di collaborare con l'essere umano anche se quest'ultimo sta svolgendo delle altre attività, come ad esempio maneggiare uno smartphone.

Le operazioni vengono effettuate combinando più modelli acquisiti e studiati, per un approccio definito multiforme, che coniuga la teoria degli insiemi, la previsione del movimento umano e il controllo del feedback restituito.

Zackory Erickson della Carnegie Mellon University, ha affermato che "Questa ricerca potrebbe essere potenzialmente applicata a un'ampia varietà di scenari di robotica assistiva, verso l'obiettivo finale di consentire ai robot di fornire assistenza fisica più sicura alle persone con disabilità".

Nel frattempo, anche Heineken ha annunciato il suo robot che porta le birre. Sarà questo il prossimo, gigantesco passo per l'umanità?