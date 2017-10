Robotizzazione in arrivo? In California si testa il reddito minimo universale

La paura per le conseguenze cheavranno sul mondo del lavoro sta spingendo sempre più enti a correre ai ripari con largo anticipo, tra think tank creati ad hoc e nuovi dipartimenti dell'Onu, non manca chi pensa che l'unica soluzione possibile sia il. Una città californiana lo testerà il prossimo anno.

Zuckerberg, Elon Musk e moltissimi altri guru dell'innovazione digitale non hanno il minimo dubbio: tra qualche anno il mondo del lavoro non avrà posti garantiti per tutti, o si pensa a qualche altra soluzione (leggasi, passare dal welfare tradizionale a strumenti di sostegno diretti) o qua crolla tutto.

Eppure nella storia del mondo occidentale non è mai successo che le cose –specie quelle di natura economica– potessero essere risolte a colpo di bacchetta magica. "Ma sì, le gente non lavora, diamo loro qualche spiccio". E poi? Chi paga questi "spicci"? Chi garantisce che alla lunga non si crei un ceto parassitario con un parte del mondo che si sveglia alle 6 per lavorare, e altri ancora che si svegliano a mezzogiorno per fare i mantenuti? Per questo esperimenti come quello che avvierà la città di Stockton in California sono imprescindibili. Questa metropoli di 300.000 abitanti potrà darci un'idea su quali saranno le conseguenze di simili misure assistenzialistiche.

Il progetto prenderà il nome di Stockon Economic Empowerment Demostration (SEED), la maggior parte dei fondi, apprendiamo da Futurism.com, arriverà dal movimento a sostegno del reddito di cittadinanza Economic Security Project. Gruppo che ha messo a disposizione della metropoli un milione di dollari. Ora bisogna capire quali dovranno essere i beneficiari dell'assegno –si parla di 500$ al mese, o di 6.000$ all'anno–, e, quindi, quali criteri di reddito, nucleo famigliare e via dicendo.

Il progetto dovrebbe durare tre anni, un periodo sufficiente a vedere le conseguenze sociali ed economiche sull'immediato. Un po' troppo poco per apprendere i cambiamenti sul lungo periodo, ma è già qualcosa.

Nel corso degli ultimi anni si è consolidata la consapevolezza che parlare di progresso tecnologico senza contemplarne le conseguenze sia cosa semplicemente miope e impraticabile. Stockon potrebbe essere l'espediente per cominciare a parlare di questo in maniera più mirata e consapevole.