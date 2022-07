Questa roccaforte dell'Impero dei Parti, potrebbe essere una famosa città perduta!

Sapete che luogo è la perduta città di Natounia? Le notizie circa questo insediamento, seppur poche, sono iscritte su dei rilievi rupestri. Ad oggi non sappiamo dove si trovi, ma sappiamo che alla testa di quest’ultima vi fu “un antico leader”. Una fortezza fra le montagne nel Kurdistan iracheno ha stuzzicato la curiosità degli studiosi.

Rabana-Merquly, è questo il nome della roccaforte costruita tra il 247 a.C. e il 224 d.C. Per gli amanti di storia, è facile fare “due più due”: è una costruzione dell’Impero dei Parti, acerrimi nemici dell’Impero Romano. Rimasero in conflitto con i capitolini per più di 250 anni. Questa fortezza millenaria, secondo i recenti studi, fu uno dei principali centri regionali dell'impero.

Ai due ingressi dell’insediamento, sono stati scoperti due bassorilievi rocciosi gemelli perfettamente collocati ai piedi del monte Piramarun, della catena dei Zagros. I ricercatori pensano che quei rilievi così particolari siano un omaggio ad un re di Adiabene, un regno che faceva parte dell'Impero dei Parti, secondo i ricercatori.

"Sulla base dell'abito della figura, in particolare del suo cappello, pensiamo che la fortezza sia stata costruita dalla dinastia regnante di Adiabene vicino al confine orientale del regno", spiega Michael Brown, ricercatore presso l'Institute of Prehistory, Protohistory e Archaeology del Vicino Oriente dell'Università di Heidelberg in Germania.

"I rilievi rupestri gemelli sono rari esempi di monumenti a grandezza naturale di sovrani del periodo dei Parti e ci consentono di collegare la fortezza con coloro che l'hanno costruita".

Ha aggiunto: "Entrambi i rilievi si trovano immediatamente accanto ai due ingressi con cancello e sono stati chiaramente progettati per fare una dichiarazione politica: possono essere intesi come antica propaganda".

Prima di questo ritrovamento, le uniche raffigurazioni conosciute dell'esistenza di Natounia (nota anche come Natounissarokerta), sono state documentate su diverse monete risalenti al I secolo a.C., secondo una dichiarazione.

"L'associazione più specifica con la città di Natounia deriva dall'iscrizione sulle monete rare di quella città trovate altrove, che la collocano 'sul Kapros', che è il moderno fiume Lower Zab", ha detto Brown.

[Credito immagine: mappa di M. Brown; © Progetto archeologico Rabana-Merquly; Antiquity Journal Ltd.]