La roccambolesca storia di Tortuga, la famosa roccaforte dei pirati

Tutti i fan delle storie dei pirati conosceranno Tortuga, un'isola che fa parte di Haiti al largo della costa nord-occidentale di Hispaniola, che durante ai tempi di corsari, bucanieri e spietati pirati, offriva un rifugio per tutti coloro che cercavano protezione dagli occhi della legge.

La prima menzione di Tortuga risale al 1492 durante il primo viaggio di Cristoforo Colombo, che la chiamò in questo modo a causa della sua somiglianza con il guscio di una tartaruga. Nel 1598 i spagnoli si stabilirono sull'isola, in cui veniva coltivato zucchero e tabacco, e dal 1630 in poi arrivarono anche coloni francesi e inglesi.

Il dominio dell'isola, quindi, era dibattuto tra spagnoli e francesi quando, nel 1640, l'ingegnere francese Jean La Vasseur fece irruzione nell'isola, ottenne rapidamente il controllo dei principali porti e si affermò come governatore. Quest'ultimo, inoltre, costruì anche il Fort de Rocher per evitare ulteriori invasioni da parte degli spagnoli.

L'illegalità ufficiale del governo di La Vasseur rese l'isola un luogo perfetto per il diffondersi della pirateria che, lontani dagli occhi della legge, l'utilizzavano come una base. Il governatore aprì il porto a corsari di tutte le nazioni, in cambio di una percentuale della ricchezza di ogni nave ancorata lì. Ciò portò alla formazione di diversi gruppi di pirati, alcuni guidati da un codice, e molti dei più famosi fuorilegge della storia nacquero proprio in questo luogo.