Rocce di plastica si stanno diffondendo in tutto il mondo e non è una buona notizia

Un nuovo e allarmante fenomeno ambientale: la comparsa di rocce contenenti plastica artificiale in tutti e cinque i continenti abitati. Queste rocce, denominate "plastiglomerati", sono state scoperte per la prima volta quasi un decennio fa su una spiaggia delle Hawaii e da allora sono state rinvenute in 11 paesi.

La loro presenza è un segno scioccante della pervasività dell'inquinamento da plastica nel mondo "naturale". Secondo uno studio pubblicato quest'anno sulla rivista Environmental Science & Technology, queste rocce contengono polimeri plastici artificiali e sono state trovate lungo le coste.

Deyi Hou, professore associato di ambiente presso l'Università di Tsinghua in Cina e coautore dello studio, ha spiegato che la scoperta di plastistone nelle regioni interne e la prima segnalazione del legame chimico tra plastica e roccia sono stati eventi significativi.

Le plastiglomerate si formano quando la plastica fusa, i granelli di sabbia, i frammenti di roccia, il corallo, le conchiglie e i detriti di legno si uniscono a seguito della combustione in un falò, come osservato per la prima volta sulla spiaggia di Kamilo, Hawaii, USA. Da allora, sono state frequentemente trovate su spiagge, sia su isole che lungo le coste continentali.

Hou suggerisce che la loro formazione non è solo il risultato di detriti di plastica fusi in un falò e poi raffreddati, ma può anche derivare dall'azione delle onde che si infrangono contro le rocce intertidali, facendo aderire fisicamente la plastica oceanica alla superficie della roccia. La legatura chimica osservata dagli scienziati potrebbe essere il risultato dell'irradiazione solare che ossida la plastica.

A livello globale, tutta questa plastica può ridurre la diversità microbica e rilasciare microplastiche, che possono alla fine entrare nei corpi umani e animali. In breve, è una tendenza allarmante che non preannuncia nulla di buono per il futuro degli ecosistemi naturali in tutto il mondo. "Il plastiglomerato rappresenta un pericolo imminente per la sostenibilità degli oceani, l'economia blu e la salute umana in generale", ha affermato Hou.