Ci sono delle rocce che sembrano favorire la creazione delle nuvole

Una recente ricerca ha svelato il mistero di come il feldspato, un minerale diffuso che costituisce metà della crosta terrestre, influenzi la formazione delle nuvole. Gli scienziati dell'Università Tecnica di Vienna hanno utilizzato un microscopio a forza atomica altamente sensibile per esaminare da vicino questo materiale.

Quando il feldspato si spacca, una piccola quantità di vapore acqueo viene rilasciata da dalle "sacche" contenute al suo interno e si riattacca alla superficie del minerale. Il processo e l'energia rilasciata dalla divisione della roccia causano la disgregazione delle molecole d'acqua, creando gruppi idrossilici (OH) - atomi di ossigeno e idrogeno legati insieme.

Tali gruppi idrossilici sono fondamentali per l'attrazione tra acqua e feldspato, fungendo da punti di ancoraggio perfetti per le molecole d'acqua. La scoperta ha importanti implicazioni per la comprensione dei cicli dell'acqua, del carbonio e del potassio della Terra. Inoltre, è vitale per comprendere come il cambiamento climatico influenzerà l'atmosfera e le nuvole.

Le ipotesi precedenti avevano considerato gli effetti degli atomi di potassio nel feldspato e i difetti nella sua struttura cristallina. La ricerca, pubblicata nel Journal of Physical Chemistry Letters, risolve uno dei misteri del feldspato che aveva perplesso i ricercatori. La scoperta non solo migliora la nostra comprensione di come il minerale interagisca con altri elementi, ma offre anche nuove prospettive su come le nuvole si formano e si sviluppano nell'atmosfera terrestre (a tal proposito, ecco quanto pesa una).