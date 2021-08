Le rocce della Terra potrebbero contenere indizi sull'acqua di Marte: ecco come

Sul nostro pianeta l'ematite è uno dei minerali più abbondanti sulla sua superficie e può essere trovata quasi dappertutto. Sono tante le ricerche passate - alcune risalenti perfino al 1800 - che mostravano come il materiale al suo interno contenesse tracce d'acqua. Tuttavia, all'inizio del 1900, i mineralogisti respinsero queste scoperte.

Oggi però, un nuovo studio pubblicato dalla Penn State University sulla rivista Geology ha mostrato che, dopo essere stata utilizzata la spettroscopia a infrarossi, la diffrazione avanzata dei raggi X e altri metodi, questi minerali sono privi di atomi di ferro ma includono invece molecole di idrossile (una combinazione di idrogeno e ossigeno). In poche parole ci sono delle particelle d'acqua immagazzinate al suo interno.

Questa scoperta com'è stata collegata con Marte? Nel 2004 il rover Opportunity della NASA ha scoperto delle concrezioni minerali chiamate scherzosamente "mirtilli", identificate dal rover come ematite. Come si creano queste formazioni? Gli esperti nel nuovo studio hanno scoperto che occorrono temperature vicine ai 149 °C e un ambiente alcalino acquoso.

"Gran parte della superficie di Marte apparentemente ha avuto origine quando la superficie era più umida e gli ossidi di ferro sono precipitati da quell'acqua", ha dichiarato lo scienziato Peter J. Heaney della Penn State University, che ha condotto lo studio insieme alla studentessa di dottorato Si Athena Chen.

"Sulla Terra, queste strutture sferiche sono idroematite, quindi mi sembra ragionevole ipotizzare che i ciottoli rosso vivo su Marte siano idroematite", ha affermato Heaney in una nota. "In sostanza, questo minerale è comune sulla Terra e contiene tracce d'acqua; per estensione quindi può contenere grandi quantità di acqua in ambienti planetari apparentemente aridi, come la superficie di Marte".