Questa roccia esiste da secoli e nessuno sa perché abbia questa forma

Sappiamo che in Giappone possono essere trovate le cose più strane, come un robot gigante e realmente funzionante, ma anche "stranezze naturali", come ad esempio la Rock Ship of Masuda, una struttura esiste da secoli ma che sembra essere stata dimenticata. In poche parole nessuno sa perché abbia questa forma.

Le informazioni a nostra disposizione sono davvero poche. La pietra si trova a soli 15 minuti a piedi dalla stazione di Okadera su una collina boscosa vicino a una scuola elementare a Kashihara, nella prefettura di Nara.

L'area circostante è nota per le sue pietre scolpite, molte delle quali sono modellate a forma di figure umane e animali, con alcuni che sostengono che siano state costruite intorno al VII secolo d.C. verso la fine del periodo Kofun.

La roccia in questione misura 11 metri di lunghezza, 8 metri di larghezza e 4,7 metri di altezza. Composta da granito, quest'ultimo è un materiale duro ed estremamente difficile da tagliare e scolpire. Insieme alle rientranze quadrate sulla parte superiore della roccia, la congregazione presenta anche un motivo a scaglie quadrate sul lato anch'esso intenzionalmente scolpito.

Come spesso accade con reperti archeologici inspiegabili, ci sono utenti sul web che pensano che la roccia fosse usata per l'osservazione delle stelle e l'astronomia (un po' come Stonehenge). Una spiegazione più probabile, invece, è che la struttura abbia svolto una sorta di funzione spirituale, forse relativa alla sepoltura o alla celebrazione della morte.