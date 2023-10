Una roccia impossibile sfida la nostra conoscenza della tettonica a placche

L'isola vulcanica di Anjouan, situata nell'Oceano Indiano sudoccidentale, cela un mistero geologico che ha lasciato perplessi gli esperti. Nonostante la sua origine vulcanica, sull'isola sono state scoperte rocce di quarzite, un tipo di roccia sedimentaria che non dovrebbe assolutamente trovarsi lì.

La formazione dell'isola è legata al movimento delle placche tettoniche e alla risalita di magma che, raffreddandosi, ha dato origine al basalto, la principale roccia dell'isola. La quarzite, invece, si forma dalla compressione di granuli di sabbia di quarzo raccolti nei delta dei fiumi. Eppure, nonostante l'isola sia troppo giovane per aver ospitato un delta fluviale significativo e non contenga quarzo nel suo basalto, la quarzite è stata rinvenuta in abbondanza.

Questo enigma geologico non è nuovo. Già nel 1900, alcuni geologi avevano segnalato la presenza di rocce inusuali, e nel 1969 fu scoperta una vasta formazione di "arenaria", successivamente identificata come quarzite. Più recentemente, nel 2017, il geologo francese Patrique Bachèlery ha rinvenuto ulteriori depositi di quarzite. Cornelia Class, geo-chimica presso la Columbia University, ha intrapreso una ricerca sul campo, confermando la presenza diffusa sull'isola.

Secondo Class, la presenza di questi depositi di quarzite su un'isola vulcanica va contro le attuali teorie della tettonica a placche. Gli abitanti dell'isola hanno rivelato di utilizzare spesso queste rocce per affilare i coltelli e hanno indicato ulteriori siti ricchi di quarzite. Class ha mappato l'estensione di questi depositi, paragonandoli a "quasi mezza montagna". Nonostante le numerose scoperte, la spiegazione definitiva per la presenza di quarzite sull'isola rimane un mistero.

Una possibile teoria suggerisce che un frammento di crosta continentale contenente quarzite possa essersi depositato nel bacino oceanico e successivamente sollevato dalla risalita del basalto vulcanico. Tuttavia, questa teoria presenta alcune incongruenze, rendendo il mistero delle rocce "impossibili" di Anjouan ancora più affascinante.

