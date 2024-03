Nel Sahara si cela un enigma che sfida il tempo: la leggenda di un meteorite gigantesco, scomparso come un miraggio nel vasto deserto. Narrato per la prima volta nel 1916 da occhi occidentali, questo colosso di ferro, grande quanto un grattacielo, è stato testimoniato dall'ufficiale consolare francese Gaston Ripert in Mauritania.

La sua storia racconta di una missione notturna verso l'"iron hill", guidata da voci di carovanieri e avvolta in un velo di mistero e segretezza, con il capo tribù che intraprese drastiche misure per celare la sua ubicazione (questo non si sta nascondendo dietro il Sole, sta volta). Il gigante di ferro, descritto come una montagna dallo stesso Ripert, pareva sfidare l'immaginazione con le sue dimensioni colossali, ben oltre quelle del più grande meteorite mai verificato, l'Hoba.

Anni di ricerche, a partire dal 1924, non hanno mai portato alla luce questa meraviglia sepolta dalla sabbia, alimentando dubbi e fascinazione. Ora, un trio di scienziati britannici, armati di dati radar e modelli di elevazione digitale, si propone di risolvere il mistero una volta per tutte, cercando di localizzare l'oggetto perduto.

La loro ricerca, che si avvale anche di interviste con i nomadi del deserto, mira a individuare il luogo di riposo di questo colosso, sepolto sotto una duna di sabbia. Nonostante le sfide e i risultati finora elusivi, la speranza di svelare il segreto persiste, sorretta dalla convinzione che dati magnetici possano fornire la chiave per decifrare questo arcano.

La storia, insomma, è ancora in work in progress e vi faremo sapere su queste pagine l'esito di questa - possibile - leggenda.