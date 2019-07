Rocco Hunt ci ripensa, non lascerà la musica: 'volevano privarmi del mio album'

Qualche giorno fa, Rocco Hunt, uno dei rapper più in vista dell'attuale scena italiana, aveva parlato di un suo possibile ritiro dal mondo della musica. "Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà", aveva scritto l'artista sul suo profilo Instagram ufficiale.

"Sono anni che continuamente vi prometto che l'album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica", si leggeva nel messaggio lasciato da Rocco Hunt ai suoi fan, che lasciava presagire una possibile uscita dal mercato musicale da parte del rapper. In molti avevano già iniziato a dare per sicura la fine della carriera di Hunt, ma oggi è arrivato il "dietrofront".

In un post su Instagram scritto dal rapper, si legge: "Sono stati i giorni più lunghi e brutti della mia vita. Come prima cosa vorrei ringraziare la mia famiglia, il mio staff e soprattutto tutti voi per il grande amore che mi avete dimostrato. [...] Questo mio sfogo, se pur impulsivo, ha fatto sì che si sbloccasse una situazione ormai ferma da troppo tempo. Sto parlando del mio nuovo album a cui ho dedicato 3 anni della mia vita, di cui volevano privarmi per l’ennesima volta. Voglio riprendermi la mia libertà, non posso mollare ora e non lo farò! Vi chiedo scusa se ho reagito in modo irrazionale, ma qualcosa, forse la paura di perdere tutto ciò che abbiamo costruito insieme, ha prevalso su di me. Non sono riuscito a controllare questo mio istinto, questo desiderio di liberarmi del peso che portavo dentro [...] Non avrei mai potuto abbandonare la musica, né tantomeno voi. A volte quando si è in difficoltà si scappa dalle cose che ci fanno stare bene, pensando che il problema sia quello, ma in realtà ci sbagliamo. A 24 anni può succedere. Speravo che quel post mi avrebbe aiutato a riflettere e così è stato. Sono sicuro senza alcun dubbio che il mio percorso sia questo e voglio continuare a viverlo con voi. I miei concerti, le esibizioni e gli impegni previsti per questa estate saranno mantenuti e svolti regolarmente".

In definitiva, sembra proprio che Rocco Hunt non lascerà la musica e che si sia trattato solamente di uno sfogo.