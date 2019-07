Rocco Hunt torna e annuncia il nuovo album: ci sono J-Ax, Gemitaiz e molti altri

Nonostante i recenti problemi che lo avevano portato a pensare persino al ritiro dalla musica, Rocco Hunt sembra essere riuscito a ritrovare la sua strada e ha annunciato la tracklist del suo prossimo album "Libertà", in uscita il prossimo 30 agosto 2019. Molte le collaborazioni di spicco, da J-Ax a Gemitaiz passando per Achille Lauro.

L'annuncio è arrivato tramite il profilo ufficiale Instagram di Rocco Hunt. Riportiamo di seguito la tracklist dell'album "Libertà".

"Mai Più" feat. Achille Lauro "Nun Se Ne Va" "Ti Volevo Dedicare" feat. J-Ax & Boomdabash "Maledetto Sud" feat. Clementino "Street Life" "Nisciun" feat. Geolier "Buonanotte Amò" "Se Tornerai" feat. Neffa "Discofunk" "Nun Me Vuò Bene Cchiu" "Libertà" "Grande Bugia" "Nun È Giusto" "Benvenuti In Italy" "Cuore Rotto (Nfam' Version)" feat. Gemitaiz & Speranza "Ngopp A Luna" feat. Nicola Siciliano

Insomma, come potete vedere, le canzoni sono molte e sembrano voler abbracciare un pubblico più largo possibile, vista la presenza di personaggi di spicco della "vecchia scuola" (es. Neffa) e della "nuova scuola" (Geolier, Speranza, Achille Lauro).

L'album "Libertà" contiene però anche alcuni brani già rilasciati, ovvero "Benvenuti In Italy", "Cuore Rotto (Nfam' Version)" e "Ngopp A Luna". Potete ascoltare queste canzoni tramite i vari player che trovate in calce alla notizia. Per i restanti brani dovremo invece attendere il prossimo 30 agosto, quando "Libertà" verrà reso disponibile nei negozi e nelle maggiori piattaforme di streaming.