Rockbox Bold, lo speaker bluetooth certificato IPX7 resistente a tutto

State già pensando alle prossime vacanze estive? Anche Fresh ‘n Rebel, che ha lanciato Rockbox Bold, l’altoparlante Bluetooth impermeabile con un ottimo suono e la certificazione IPX7.

Tale certificazione permette al Rockbox Bold di resistere a sabbia, neve, acqua e sporcizia, trasformandolo nel compagno ideale di ogni vacanza. È infatti totalmente impermeabile e si può pulire tranquillamente con acqua corrente dopo qualsivoglia scorribanda. Il Bold è protetto ovunque vada. Utilizza il Bluetooth per connettersi in modalità wireless a un telefono, tablet o notebook.



Grazie alla funzione doppio party, si possono connettere senza fili due speaker Rockbox Bold tra loro e far partire la musica come in uno stereo. Rockbox Bold regala fino a 15 ore di musica non-stop e quando un telefono si sta scaricando, possiamo caricarlo tramite USB con il Powerbank integrato. Caratterizzato da curve sorprendenti e armonizzate, è disponibile in due differenti taglie, M e L. Come nella tradizione Fresh ‘n Rebel possiamo scegliere tra quattro colorazioni alla moda - Indigo, Peppermint, Cloud e Concrete.



Il Rockbox Bold è impreziosito da una resistente etichetta in gomma. La classica firma Fresh ‘n Rebel, che dona un aspetto cool e robusto, è montata sull'altoparlante con un pulsante di metallo spazzolato e ci permette di appendere lo speaker ovunque vogliamo. I Rockbox Bold M e L sono disponibili da oggi da Mediaworld e prossimamente negli altri negozi lifestyle, hi-tech e online.