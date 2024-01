ROG Ally 2 in arrivo nel 2024? C'è la conferma di un dirigente ASUS!

I benchmark di ASUS ROG Ally ci dicono che la console portatile del produttore taiwanese è una delle più potenti in circolazione - se non addirittura la più performante al mondo. Ciononostante, pare che ASUS ROG Ally 2 sia in arrivo già nel 2024: a confermarlo non è un leak o un rumor, ma un executive di ASUS stessa!

Durante un'intervista con il portale indiano Techlusive, il Vicepresidente di ASUS India Arnold Su ha infatti confermato che il successore di ROG Ally arriverà nel corso del 2024. Su è stato incalzato sulla prossima generazione di handheld ASUS nel corso dell'evento di lancio della linea di Zenbook 14 OLED nel subcontinente indiano, avvenuto nelle scorse ore.

Nello specifico, l'executive di ASUS ha spiegato che "molto probabilmente lanceremo una seconda generazione della nostra console da gaming nel corso di quest'anno". Sfortunatamente, non sono state fornite altre informazioni sul nuovo handheld, ad eccezione del fatto che - come tutti si aspettavano - ROG Ally 2 avrà Windows come proprio sistema operativo, e non SteamOS o un sistema proprietario.

Al momento, i rumor su ASUS ROG Ally 2 ancora latitano, ma possiamo comunque aspettarci che la console di nuova generazione arrivi con un chip Ryzen di serie Z in esclusiva temporale, esattamente come avvenuto per l'AMD Ryzen Z1 Extreme di ROG Ally, che è rimasto confinato alla portatile ASUS per qualche mese prima di fare il suo debutto anche su Lenovo Legion Go. Possiamo ipotizzare che il nuovo SoC si chiami Ryzen Z2 Extreme e che non sia altro che una revisione di una APU AMD Ryzen 8000G specificamente pensata per il gaming.

Un'altra possibilità è che, dopo il lancio di MSI Claw al CES 2024, anche ASUS migri verso un'architettura Intel-based, anche se tale eventualità appare quantomeno remota, dati gli accordi e le partnership tra ASUS e AMD per la prima generazione di ROG Ally. Altri miglioramenti potrebbero invece riguardare le dimensioni dello storage della console - che potrebbe ricevere una variante da 1 TB - e il suo schermo, che potrebbe passare da un pannello IPS a un OLED.