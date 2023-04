ROG Ally, online le specifiche del processore: sarà un top di gamma AMD

A distanza di qualche giorno dalla conferma di ROG Ally, che era stata recepita come un pesce d'aprile per via del primo simpatico trailer durante la giornata del 1 aprile 2023, in rete sono apparse le specifiche di quello che dovrebbe rappresentarne il cuore pulsante.

A quanto pare, sotto la scocca di ROG Ally, prima console handheld di Asus ROG, dovrebbe esserci un processore AMD Ryzen 7840U (Phoenix) con architettura Zen4, in tandem con una grafica integrata Radeon 780M su architettura RDNA3.

L'APU finita sotto i riflettori è dotata di 8 Core e 16 Thread. Queste notizie arriverebbero direttamente dalle documentazioni interne di Asus, in cui il dispositivo viene identificato con il codice RC71L.

Risultava molto strana la presenza di un processore standard sotto la scocca di ROG Ally, dal momento che la stessa Asus ROG aveva parlato di un'APU custom. Senza troppe sorprese, a distanza di qualche ora dai rumor iniziali, un nuovo clamoroso leak avrebbe svelato il nome commerciale del processore, AMD Z1, sempre Phoenix e probabilmente con specifiche molto simili, ma naturalmente solo l'annuncio ufficiale potrà dissipare ogni dubbio in merito.

Se non altro, a quanto pare non ci sarà molto da attendere dato che Asus ROG ha annunciato che ROG Ally arriverà prima del previsto sul mercato e con un pricing che potrebbe essere davvero molto interessante.