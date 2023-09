ROG Ally, ecco le prestazioni del modello più economico: sta arrivando!

ROG Ally è tornata in vendita su Amazon anche in Italia a fine settembre 2023, rimpolpando la disponibilità con nuovi pezzi pronti per essere acquistati dagli appassionati. Nel frattempo, la compagnia ha iniziato a stuzzicare i fan con le prestazioni del modello più economico, presto in commercio.

ROG Ally, infatti, è stata inizialmente annunciata come una console "configurabile", o perlomeno con diversi tier prestazionali. Poi, Asus decise di lanciare in prima battuta il modello dotato di APU AMD Ryzen Z1 Extreme, evidentemente per affinare e ottimizzare le prestazioni del chip entry level prima della sua commercializzazione. Finalmente, però, la compagnia è tornata a parlarne senza riserve, mostrando per la prima volta una comparativa tra le prestazioni dei due dispositivi e spiegando che anche "l'AMD Ryzen Z1 può gestire ampi cataloghi di giochi, dagli AAA agli indie fino ai titoli retro. Nelle nostre prove, abbiamo scoperto che anche titoli impegnativi per le risorse di sistema come Cyberpunk 2077 e Diablo IV potevano raggiungere 30 FPS o più a 1080p in modalità Turbo, con altri titoli in grado di superare i 45 o i 60 FPS per un'esperienza di gioco in mobilità ancora più fluida". La "piccola" di casa avrà un prezzo più basso di 100 euro rispetto al modello Extreme, a fronte di prestazioni generalmente migliori di quanto preventivato vista la teorica riduzione prestazionale di circa il 70% (da 8.6 a 2.8 TeraFLOP). In effetti, dai grafici la console top di gamma sembra andare mediamente al 30% in più rispetto alla variante entry level, rendendo più accettabile il compromesso a fronte del risparmio proposto.