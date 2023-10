ROG Ally, ufficiale il supporto al Frame Generation di AMD: fps alle stelle

Dopo l'arrivo di Fluid Motion Frames per tutti i giochi DirectX 11 e 12, il supporto al ricco pacchetto di tecnologie di AMD sbarca finalmente anche sui primi dispositivi handheld per il gaming in mobilità.

ROG Ally, in particolare, si è da poco aggiornata per supportare i più recenti tool del team rosso per migliorare prestazioni e consumi in gioco.

Ad aggiornarsi, nello specifico, è stato il supporto a HYPR-RX, l'ombrello di tecnologie di AMD che con un click consente di ottenere una massiccia ottimizzazione delle performance di gioco e che coinvolge, oltre ad Anti-Lag e Super Resolution, anche la nuova Fluid Motion Frames, rivale più o meno diretta di Frame Generation di NVIDIA.

Alimentata dai potenti chip AMD Ryzen Z1 e Z1 Extreme, ROG Ally rappresenta il più coraggioso tentativo sulla piazza di impensierire il predominio di Steam Deck con una ricetta basata su Windows. Solo di recente, poi, è arrivata anche Legion Go, ma la console di Asus ha avuto modo e soprattutto tempo per convincere i suoi fan.

Proprio la presenza di un chip AMD ha reso possibile la compatibilità con HYPR-RX, nient'altro che la versione "via driver" delle tecnologie di AMD, dunque Radeon Super Resolution (e non FSR) e AMD Fluid Motion Frames (cioè AFMF e non FSR3).

